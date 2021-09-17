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AYM'ye yılın ikinci çeyreğinde 28 bin 648 bireysel başvuru yapıldı

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AYM'ye yılın ikinci çeyreğinde 28 bin 648 bireysel başvuru yapıldı

ANAYASA Mahkemesi'ne (AYM), 2021'in ikinci çeyreğinde 28 bin 648 bireysel başvuru yapılırken, bunların 14 bin 619'u sonuçlandırıldı.

ANAYASA Mahkemesi'ne (AYM), 2021'in ikinci çeyreğinde 28 bin 648 bireysel başvuru yapılırken, bunların 14 bin 619'u sonuçlandırıldı.

AYM, bireysel başvurunun başladığı 23 Eylül 2012'den 30 Haziran 2021 tarihleri arasındaki istatistikleri açıkladı. Şimdiye kadar 323 bin 686 bireysel başvuru yapılırken, 271 bin 727 başvuru sonuçlandırıldı. Başvuruların yüzde 83,9'u karşılandı.

2021'in ikinci çeyreğinde 28 bin 648 başvuru yapılırken, bu başvuruların 14 bin 619'u sonuçlandırıldı. Sonuçlanan başvurularda, en fazla yüzde 63,3 ile 'adil yargılanma hakkı'nın ihlal edildiğine hükmedildi. Yüzde 19,3 ile 'mülkiyet hakkı ihlali', yüzde 4,3 ile 'ifade özgürlüğü ihlali' kararı verildi.


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Haber: AYM'ye yılın ikinci çeyreğinde 28 bin 648 bireysel başvuru yapıldı - Haberler
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