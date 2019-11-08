AYM: Yasal dernek faaliyetlerine katılmak terör örgütü üyeliğine delil olamaz

08.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:28

Anayasa Mahkemesi (AYM) yasal bir derneğe üyeliğin, terör örgütüne üye olmanın delili olamayacağına yönelik önemli bir karar aldı. AYM, "yasal bir derneğin faaliyetlerine katılmanın terör örgütü üyeliği suçundan mahkumiyette delil olarak kullanılmasının örgütlenme özgürlüğünün ihlali" olduğuna hükmetti.



Yerel mahkemeler, Sosyalist Gençlik Derneği'nin (SGD) faaliyetlerine katılmanın "Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) terör örgütüne" üyeliğin delili olarak kabul etmişti. Euronews.com'da Görüntüle