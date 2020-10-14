AYM üyesi Yıldırım: Kamuoyundan özür diliyorum
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AYM üyesi Yıldırım: Kamuoyundan özür diliyorum

14.10.2020 13:48 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:57
AYM üyesi Yıldırım: Kamuoyundan özür diliyorum

AYM üyesi Yıldırım: Kamuoyundan özür diliyorumANAYASA Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım, "Mesai sonrası Anayasa Mahkemesi bahçesinde yaptığım yürüyüşün ardından çektiğim fotoğrafı hukuk dışı herhangi bir imada bulunmaksızın paylaştım.

AYM üyesi Yıldırım: Kamuoyundan özür diliyorum

ANAYASA Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım, "Mesai sonrası Anayasa Mahkemesi bahçesinde yaptığım yürüyüşün ardından çektiğim fotoğrafı hukuk dışı herhangi bir imada bulunmaksızın paylaştım. Ancak insani bir yanılgı ile yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum" dedi.

AYM üyesi Yıldırım, Twitter hesabı üzerinden yaptığı ve tepki çeken 'Işıklar yanıyor' paylaşımına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Yıldırım, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti: "Dün gece paylaştığım mesajda maksadını aşan ifadeler kullanmış olmaktan dolayı üzüntü duymaktayım. Kasıtlı olarak hukuk veya demokrasi dışı bir olguya atıf yapmam söz konusu değildir. Hukuk ve demokrasi karşıtı her türlü girişimin karşısında olduğum izahtan varestedir. Mesai sonrası Anayasa Mahkemesi bahçesinde yaptığım yürüyüşün ardından çektiğim fotoğrafı hukuk dışı herhangi bir imada bulunmaksızın paylaştım. Kasıtlı olarak demokrasi ve hukuk dışı hiçbir imada bulunmayacağım şahsımı tanıyan herkesçe malumdur. Ancak insani bir yanılgı ile yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum"

Muhammet BAYRAM/ ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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