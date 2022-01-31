AYM üyesi Celal Mümtaz Akıncı, yaş haddi nedeniyle emekliye ayrıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Celal Mümtaz Akıncı, yaş haddinden emekliye ayrıldı.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı devir teslimi ile Akıncı'nın emekliliğe ayrılması nedeniyle AYM'de düzenlenen törene, AYM Başkanı Zühtü Arslan, Yüksek Mahkeme üyeleri, personeli ile Akıncı'nın ailesi katıldı.

Törende, Akıncı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı görevini, 19 Ocak'ta bu göreve seçilen Muammer Topal'a devretti.

Törende konuşan Akıncı, 12 yılı bulan hizmet döneminin ardından emekliye ayrıldığını ifade ederek, "Bu Yüce Mahkemede onur duyarak yürüttüğüm görev ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı görevinin sonuna geldiğim bugün, sevinçle hüzün duygularını birlikte, iç içe yaşıyorum. Yüce Allah'a bu hizmeti görmeyi kısmet ettiği, bana uğurlanmayı nasip ettiği için ayrıca şükrediyorum." dedi.

Görevi süresince 34 farklı üye ile çalıştığını, AYM'nin iş yükünün gittikçe arttığını belirten Akıncı, çalışma hayatı boyunca desteklerini esirgemeyen ailesi ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Celal Mümtaz Akıncı, görev yaptığı süreçte devlete ve millete sadakat şuuruyla çalıştığını, inançla, şevkle ve disiplinle hizmetlerini yürütme gayreti içinde olduğunu söyledi.

Arslan'ın konuşması

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da "Mahkeme kadıya mülk değildir." sözünü hatırlatarak, 1962'den bu yana çok sayıda kişinin AYM'de görev yapmasının ardından ayrıldığını, bugün de Akıncı'nın emekli olduğunu söyledi.

Akıncı ile yaklaşık 10 yıl birlikte çalıştıklarını aktaran Arslan, Akıncı'nın, haksızlık karşısında susmadığını, milli ve manevi duygulara sahip, kişilik ve mesleki duyarlılık sahibi seçkin bir kişi olduğunu dile getirdi.

Arslan, yaptığı görev için Akıncı'ya şükranlarını sunarak, emeklilik hayatında huzurlu yıllar diledi.

Konuşmaların ardından Akıncı'ya "onur belgesi" ve hediye takdim edildi. Aile fotoğrafı çekilmesinin ardından tören sona erdi.

Akıncı'dan boşalan AYM üyeliği görevine 19 Ocak'ta TBMM Genel Kurulunda Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar seçilmişti. Yaşar için önümüzdeki günlerde yemin töreni düzenlenecek.

Akıncı'nın öz geçmişi

Akıncı, 31 Ocak 1957'de Afyonkarahisar'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1982'de mezun olan Akıncı, 1984'te Afyonkarahisar'da avukatlığa başladı.

Celal Mümtüz Akıncı, 1988-2000 yılları arasında Baro Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu, 2001'de yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonrasında Afyonkarahisar Baro başkanlığına seçildi.

Baro başkanlığı görevini sürdürürken, 2010'da 5982 sayılı Kanun'a göre Baro başkanları tarafından seçilen üç aday arasına girerek Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13 Ekim 2010 tarihli Genel Kurulunda yapılan seçimle Anayasa Mahkemesi üyeliği görevine getirilen Akıncı, 17 Aralık 2020'de Uyuşmazlık Mahkemesi başkanlığına seçilmişti.

Celal Mümtaz Akıncı, evli ve dört çocuk babası.