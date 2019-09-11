AYM: 'Üç savcının FETÖ'den tutuklanması hak ihlalidir, tazminat ödenmeli'

11.09.2019 14:30

Anayasa Mahkemesi (AYM) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen ve tutuklanan hakim ve savcılarla ilgili önemli bir karara imza attı. AYM üç ayrı dosyada üç savcının tutuklanmasında "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine karar vererek bu kişilere tazminat ödenmesine hükmetti. AYM bu üç savcının tutuklanması için gerekli olan "suç işlendiğine dair kuvvetli belirti"nin yeterince ortaya konulamadığı sonucuna vardı. Savcılar karar verildiği esnada tahliye olduğundan ihlalin giderilmesi için yeniden yargılamaya gerek duyulmadı.



AYM, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararıyla meslekten ihraç edildikten sonra "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve/veya Paralel Devlet Yapılanması (PDY)" kapsamında yürütülen soruşturmalarda tutuklanan 3 savcının başvurusunu karara bağladı. Bu kişiler; Serik Cumhuriyet savcısı iken ihraç olan Mustafa Açay, Artvin Cumhuriyet savcısı iken meslekten uzaklaştırılan E.A. ve Alaşehir Cumhuriyet savcısı iken ihraç edilen Ali Aktaş. Euronews.com'da Görüntüle