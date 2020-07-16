AYM'nin "ihlal" kararı sonrası yapılan yeniden yargılamada çocuğun Yunan babaya iadesi reddedildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AYM'nin "ihlal" kararı sonrası yapılan yeniden yargılamada çocuğun Yunan babaya iadesi reddedildi

İzmirli Dilek Tsakiridis'in kızı Melis'in Yargıtay tarafından Selanikli babası Georgios Tsakiridis'e verilmesi sonrası başvurduğu Anayasa Mahkemesinin yeniden yargılama kararı vermesi üzerine 7. Aile Mahkemesi, çocuğun Yunanistan'a iadesi talebini reddetti.

AYM'nin
16.07.2020 19:57 | Son Güncelleme: 16.07.2020 20:20

İzmirli Dilek Tsakiridis'in kızı Melis'in Yargıtay tarafından Selanikli babası Georgios Tsakiridis'e verilmesi sonrası başvurduğu Anayasa Mahkemesinin yeniden yargılama kararı vermesi üzerine 7. Aile Mahkemesi, çocuğun Yunanistan'a iadesi talebini reddetti.

İzmirli Dilek Tsakiridis ile Yunan Georgios Tsakiridis 2014 yılında İzmir'de dünya evine girdi. 2015 yılında çocukları Melis dünyaya geldi. 2015 yılının sonunda Yunanistan'a yerleşen çiftin aralarında sorunlar yaşanması üzerine Dilek Tsakiridis kızını alarak Türkiye'ye döndü ve eşine boşanma davası açtı.

Georgios Tsakiridis eşinin ziyaret amacıyla Türkiye'ye gittiğini ancak Yunanistan'a dönmediği ve çocuğunu kaçırdığı iddiasıyla eşine dava açtı. Boşanma davasının görüldüğü İzmir 1. Aile Mahkemesi Melis'in velayetini geçici olarak anneye verdi.

"Uluslararası çocuk kaçırma ve iade" davasının görüldüğü 7. Aile Mahkemesi çocuğun Yunanistan'a iade edilmesi kararı verdi.

Dilek Tsakiridis'in kararı temyiz etmesi üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi çocuğun iadesine karar verilmesi halinde yetişme çağında annenin sevgi ve şefkatinden mahrum kalacak olmasının çocuğu fiziki veya psikolojik bir tehlikeye maruz bırakacağı, çocuğun annesinden ayrılmasının yaşı gözetilerek yerel mahkemenin kararını kaldırdı.

Davaya tekrar bakan İzmir 7. Aile Mahkemesi çocuğun ruhsal olarak etkileneceği gerekçesiyle babanın talebini reddetti. Babanın itirazı üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi ilk kararının aksine babanın talebini kabul etti.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi hükmü onadı. Bunun üzerine Dilek Tsakiridis Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Anayasa Mahkemesi "Aile hayatına saygı hakkının güvencelerini gözeten özenli bir yargılama yürütülmemesi nedeniyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla ihlalin mahkeme kararından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bu durumda aile hayatına saygı hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmaktadır. Aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna" karar verdi.

7. Aile Mahkemesi, Anayasa Mahkemesinin aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, çocuğun iadesine karar verilmesi talebinin reddine karar verdi.

Dilek Tsakiridis'in avukatı Mehmet Emin Keleş, Anayasa Mahkemesi kararının çok sevindirici olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çocuğun anneden koparılması aile hayatına saygı hakkının ihlali kapsamında. Mevcut dosya üzerinde yaptığı değerlendirme, çocuğun yaşı, psikolojik durumu, annenin durumu incelendiğinde Türkiye'de kalması gerektiği, çocuğun annesinden koparılması halinde fiziksel tehlikeye maruz kalacağı kararını verdi. Anayasa Mahkemesi ayrıca ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için 7. Aile Mahkemesi'ne gönderdi. 7.Aile Mahkemesi dosya gelir gelmez bu konuda yürütülen icra takibinin durdurulmasına karar verdi. Bugün duruşma açıldı. Mahkeme küçük Melis'in Yunanistan'a iadesini reddetti. Boşanma süreci halen devam ediyor.

Bu çok özel bir karar. 1 yaşındaki bir çocuğun annesinden koparılması fiziksel ve psikolojik tehlikeye maruz kalacağı ortada. Örnek bir karar. Anne 'bir mucize olacağına inanıyorum, adalete inanıyorum' diyordu. Şu anda küçük Melis'le birlikte dünyanın en mutlu insanı."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit...
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu 3. Sayfa
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu Dünya
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
'Kasık masajı yapılır' ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı 3. Sayfa
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 3. Sayfa
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı Dünya
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Perinçek'in '15 Temmuz toplantısı' iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Türkiye'nin üretimde dünya lideri olduğu kiraz, ihracat rekoruna koşuyor
Türkiye'nin üretimde dünya lideri olduğu kiraz, ihracat rekoruna koşuyor
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
Son Dakika: İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam geldi
Son Dakika: İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam geldi
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Ömer Çelik Erkan Akçay Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Acun Ilıcalı Defne Samyeli Erkan Kolçak Köstendil
Spor İrfan Buz Tamer Tuna Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Darbe Şehit 15 Temmuz
Şu an buradasınız: AYM'nin "ihlal" kararı sonrası yapılan yeniden yargılamada çocuğun Yunan babaya iadesi reddedildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 21:23:08. #1.15#
title