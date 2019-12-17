: AYM'nin gelirden yüksek nafaka kararına "yerinde" değerlendirmesi

17.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:41

Konya'da eşinden boşanan ve gelirinden çok nafaka ödediğini gerekçe gösteren babanın avukatı, Anayasa Mahkemesinin (AYM) "gelirden yüksek nafakayı hak ihlali" saymasını "yerinde bir karar" olarak değerlendirdi.

Eşinden 2011'de boşanan dört çocuk babası İbrahim Acar'ın avukatı Yahya Özüdoğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin maaşından fazla olan nafaka miktarını ödeyemediği için büyük mağduriyet yaşadığını söyledi.

Yerel mahkemenin kararına itiraz ettiklerini belirten Özüdoğru, "İç hukuk yolları tükendikten sonra bu kararın müvekkilimizin maddi ve manevi varlığını devam ettirme, geliştirme, yaşama hakkını ihlal ettiğini düşündüğümüzden Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruyu son çare olarak tercih ettik. Bu çerçevede Anayasa Mahkemesi de başvurumuzu inceledi. Neticede 'Lehimize, güzel bir karar verdi'. Bu aşamadan sonra kararın bir örneği yerel mahkemeye gelecek. Yerel mahkeme bu karara bağlı yeniden yargılama yapacak ve Anayasa Mahkemesinin kararında değindiği hususları da göz önünde bulundurarak yeniden hüküm kuracak." diye konuştu.

Nafaka meselesinin kamuoyuna mal olmuş hassas bir konu olduğuna değinen Özüdoğru, şöyle devam etti:

"Evlilik sona ermiş olsa da hayat devam ediyor. Yani 'Bir tarafın geçimini sağlayalım, şartlarını iyileştirelim' derken diğer tarafı da tabiri caizse öldürmemek gerekiyor. Bu somut olayı değerlendirdiğimizde, vatandaş 950 lira maaş alıyor, 1000 lira nafaka ödeme yükümlülüğü altına sokuluyor. Nafaka verenin de hayatını devam ettirme, yiyecek, içecek, barınma ve sosyal ihtiyaçları var. O açıdan değerlendirdiğimizde yerinde bir karar. Nafakaya ilişkin kararlarda biraz daha hassas olmak lazım. Tarafların, ekonomik durumlarını şartlarını değerlendirmeleri, nafaka ödeyecek tarafın da insan olduğunu, yaşamak zorunda olduğunu göz önüne almaları lazım."

Özüdoğru, nafaka konusunda ülke genelinde birçok mağdurun olduğuna, nafakanın süresiz olmasının suistimale açık bir konu olduğuna dikkati çekerek, "(Nafakaya ilişkin) Kadının yaşı, çocuk durumu, evli kalınan süre ekonomik gelir durumları da değerlendirilerek kademeli bir düzenleme yapılabilir." dedi.

Konya'da yaşayan ve eşinden boşanan 4 çocuk babası İbrahim Acar, velayetlerin verildiği eski eşi ile çocukları için ödediği toplam 1000 liralık nafakanın maaşından fazla olduğunu iddia ederek, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi, başvurucunun gelirinden daha yüksek miktarda nafakaya hükmedilmesi nedeniyle ihlal kararı vermişti.

Kaynak: AA

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