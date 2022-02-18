AYM'li gençler ve aileleri için kayak festivali düzenlendi

ANKARA (İHA) - BELPA Buz Pateni'ni yeniden Başkentlilerin hizmetine açarak kayak sporu ile buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da gençleri kentteki turizm merkezlerine götürerek tanıtmayı amaçlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri kış sporları ile buluşturmaya devam ediyor. Sporu teşvik eden projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, özellikle gençlerin kış sporlarıyla tanışması ve sevmesi amacıyla çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı da bu kapsamda Elmadağ Kayak Merkezi'ne gezi düzenleyerek, Aile Yaşam Merkezi (AYM) üyesi gençleri ve ailelerini bir araya getirdi. Ankara'nın kayak merkezi Elmadağ Kayak Merkezi'nde düzenlenen kayak festivalinde kayak sporundan frizbiye, at binmeden kar topu oynamaya kadar birçok aktiviteye katılan gençler ve aileleri mangal keyfi ile eğlenceli bir gün geçirdi.

"Gençlerimizi mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor"

Başkentlileri kültürel ve doğa etkinliklerle buluşturmaya devam edeceklerini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Cahide Özden, "Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak hem çalışma arkadaşlarımıza hem de öğrencilerimize kayak festivali yapmayı düşünüyorduk. Elmadağ Kayak Merkezi'ne gelen gençlerimizin mutlu olduğunu görmek bizleri daha da mutlu ediyor. Başkentli öğrencilere böyle bir imkanı sağladığı için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA