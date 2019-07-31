AYM: Köprülü kavşaktan dolayı değer kaybına uğrayan dairenin sahibinin zararı karşılanmalı

Anayasa Mahkemesi (AYM) köprülü kavşak yapımından dolayı evinin değeri düşen kişinin mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmederek zararın karşılanmasını istedi. Kararın bir çok davada emsal olması bekleniyor.

AYM, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yaptığı köprülük kavşak sebebiyle değeri düşen evlere ilişkin önemli bir karara imza attı. Kavşak yapımından dolayı arsasının değerinin düştüğü iddiasıyla tazminat talepleri geri çevrilen kişiyi haklı buldu. Euronews.com'da Görüntüle