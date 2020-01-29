AYM, KHK'lı hakim için hak ihlali ve tazminat kararı verdi
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AYM, KHK'lı hakim için hak ihlali ve tazminat kararı verdi

Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski hakim Mustafa Özterzi'nin kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi

29.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:16
AYM, KHK'lı hakim için hak ihlali ve tazminat kararı verdi

, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski hakim Mustafa Özterzi'nin kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi.


Özterzi, tutuklama kararının ardından haklarının ihlal edildiği iddiasıyla 12 Ağustos 2016'da Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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