AYM, KHK'lı hakim için hak ihlali ve tazminat kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski hakim Mustafa Özterzi'nin kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi
Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski hakim Mustafa Özterzi'nin kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Özterzi, tutuklama kararının ardından haklarının ihlal edildiği iddiasıyla 12 Ağustos 2016'da Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Euronews.com'da Görüntüle