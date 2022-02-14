AYM kararlarının etkili uygulanması projesi kapsamındaki İstanbul bölge toplantısı başladı

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen "Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi" kapsamında İstanbul'da düzenlenen toplantı başladı.

Proje dolayısıyla Şişli Bomonti Hilton Otel'de düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu, ilk derece mahkemelerinde ve istinaf mahkemesinde görevli tüm yargı mensuplarının tam bir uyum ve ahenk içerisinde vatandaşlara adaleti sunmanın heyecanı ve gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Bir hukuk devletinde adil yargılanmanın, en temel insan haklarından olduğunu vurgulayan Boylu, "Mahkemeye erişim hakkı ve mahkeme kararlarının etkili icrası adil yargılama hakkının en temel iki unsurudur. Mahkeme kararlarının etkili icrası sağlanamadığı takdirde mahkemeye erişim ve yapılan yargılamanın bir önemi kalmayacaktır. Bu sebeple mahkeme kararlarının uygulanması öncelik arz etmektedir." dedi.

Boylu, bireysel başvuru kararlarının etkili icrasının önemine işaret ederek, bugün burada bu konuların tüm yönleriyle tartışılacağını kaydetti.

İstanbul'da 1100 savcı, 2 bin 200 hakim görev yapıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz da proje kapsamında İstanbul'da böyle bir toplantı yapılmasının büyük önem arz ettiğini anlatarak, çünkü kalabalık nüfusu, sosyal-kültürel ve ticari bakımdan hareketliliği ile İstanbul'un adli ve idari yargı bakımından büyük bir iş gücüne sahip olduğunu söyledi.

İstanbul'da nitelik ve kapsam itibarıyla önemli yargısal faaliyet yürüten ve iş yoğunluğu olan büyük adliyelerin bulunduğuna işaret eden Yılmaz, bu adliyeler ve bölge adliye mahkemesinde 1100 civarında cumhuriyet savcısı, 2 bin 200 civarında hakimin görev yaptığını, dolayısıyla İstanbul'un bu gerçeğinin, adli sistemden kaynaklı bireysel başvurulara yansımamasının düşünülemeyeceğini ifade etti.

Yılmaz, yargı uygulamalarından kaynaklanan bireysel başvuru kararlarının önemli bir muhatabı durumunda olduklarına vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Böylesi önemli toplantılar, konuyla ilgili bilgi, tecrübe ve farkındalık düzeyimizi arttırıp geliştirmeye büyük ölçüde fayda sağlamaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bizler, ceza yargılamasının temelini oluşturan soruşturmaların etkin bir şekilde yapılması ve bu suretle lekelenmeme hakkının da korunması için her türlü özeni ve çabayı gösteriyoruz. Görevimizi İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasamız ve kanunlarımızda düzenlenen temel hak ve özgürlüklerin değerini bilip, gözeterek ifa etmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede iki bakımdan bizlere önemli görevler düşüyor. İlk olarak, dosyanın tarafları açısından doğan mağduriyetlerin giderilmesinin yeterli olmadığının farkındayız. Bu nedenle ikinci olarak yargısal işlemleri yaparken yeni ihlallerin yaşanmaması için de çok daha fazla hassasiyet göstermeliyiz."

Bu kapsamda bireysel başvuru konusunda dosyada görev almış tüm yargı mensuplarının, ihlal ve eksiklikleri telafi etme bakımından, yeterli bilince sahip olmaları gerektiğini belirten Yılmaz, bu tür proje ve çalışmaların buna katkı sağlayacağını anlattı.

Yılmaz, Başsavcılık olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını dile getirerek, "Bu çalışmayla yaşam hakkı, işkence yasağı, özgürlük ve güvenlik hakkı ve adil yargılanma hakkı başta olmak üzere, her türlü insan hakkı ihlalinin önlenmesi hedeflenmektedir. Bu, insanımız için çok önemlidir. Projenin, temel haklar alanındaki evrensel standartların etkili bir şekilde uygulanması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Anayasa Mahkemesi (AYM) içtihatları ışığında bireysel başvuru sistemi konusunda farkındalığın arttırılmasına büyük katkı sağlayacağından eminim." şeklinde konuştu.

Projeyle AİHM ve AYM içtihatlarına ilişkin farkındalığın arttırılması amaçlanıyor

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi kapsamında düzenlenen toplantı iki gün sürecek.

Toplantıda, bireysel başvuru ihlal kararlarının adli ve idari yargıya etkisi, AYM kararlarının bağlayıcılığı ve ihlal kararı sonrası yeniden yargılama konuları masaya yatırılacak.

AYM, Yargıtay, Danıştay ve bölge adliye mahkemesinden üyelerin katılacağı toplantının ilk gününde, bireysel başvuru ihlal kararlarının adli yargıya, ikinci gününde ise idari yargıya etkileri, yüksek yargıçlar tarafından tartışılacak.

Açılışı, 23 Eylül 2021'de Ankara'da yapılan ve ana yararlanıcısı AYM olan projenin paydaşları arasında, TBMM, mahkemeler, Türkiye Barolar Birliği, Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu gibi kurumlar ve sivil toplum örgütleri yer alıyor.

Projeyle, hakim, savcıların, avukatların ve diğer paydaşların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve AYM içtihadına ilişkin farkındalıklarının arttırılması, AYM kararlarının uygulanması ve insan hakları alanındaki boşlukların etkin şekilde ele alınması, Türk mahkemeleri ve ilgili paydaşlarla Avrupa Birliğine üye ülkelerin mahkemeleri ve AİHM arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.