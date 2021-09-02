AYM, HDP'nin ek süre talebini kabul etti
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AYM, HDP'nin ek süre talebini kabul etti

AYM, HDP'nin ek süre talebini kabul etti
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Politika

ANAYASA Mahkemesi (AYM), kapatılma istemiyle dava açılan HDP'nin ek süre talebini kabul etti.

ANAYASA Mahkemesi (AYM), kapatılma istemiyle dava açılan HDP'nin ek süre talebini kabul etti.

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan ikinci iddianameyi 21 Haziran'da oy birliği ile kabul etti. İddianamede, 451 partili hakkında siyasi yasak istendi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından 9 Temmuz'da savunma için HDP'ye iddianame gönderildi. 70 ek klasör ve flaş bellekler içinde iletilen iddianame kapsamında HDP'ye savunma yapmak üzere 60 gün süre verildi. HDP ise AYM'ye başvurarak savunma için 4 ay ek süre talebinde bulundu. HDP'nin ek süre talebi bugün AYM Genel Kurulu'nda görüşülerek karara bağlandı. Yüksek Mahkeme, daha önceki kapatma davalarında olduğu gibi, HDP'nin de ek süre talebini kabul etti. Partinin ön savunmasını vermesi için 60 günlük, hakkında siyasi yasak istenenlerin ön savunmasını hazırlaması için ise 30 günlük süre verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

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