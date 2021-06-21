AYM, HDP iddianamesini kabul etti

ANAYASA Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle hazırlanan iddianameyi oy birliğiyle kabul etti.

ANAYASA Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle hazırlanan iddianameyi oy birliğiyle kabul etti.

AYM, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması talebiyle hazırladığı ilk iddianameyi eksiklerin tamamlanması için 31 Mart'ta iade etti. AYM'nin iddianameyi iadesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yeniden iddianame hazırladı. Başsavcılığın eksikleri tamamlayarak, yeniden gönderdiği iddianamede, daha önce 600'ün üzerinde HDP'li hakkında istenilen siyasi yasak talebi, 451'e indirildi. Yüksek Mahkeme, Anayasa Mahkemesi raportörünün 'iade gerekçesindeki eksikliklerin giderildiği' yönündeki tespiti ve iddianamenin kabulü yönündeki raporunu dikkate alarak, bugün toplandı. İlk incelemesini yapan AYM Genel Kurulu, iddianameyi oy birliğiyle kabul etti. Ayrıca, HDP'nin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına bloke konulması yönündeki tedbir talebinin bu aşamada reddine hükmedildi.

SAVUNMALAR ALINACAKKabul edilen iddianame, ön savunma için HDP'ye gönderilecek. HDP kendisine tanınan süre içinde ön savunmasını verebilecek ve sürenin uzatılması için başvuru yapabilecek. Süre uzatma talebini AYM tekrar değerlendirmeye alacak. Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındakini görüşünü Yüksek Mahkemeye sunacak. Şahin'in görüşü, HDP'ye gönderilecek ve daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından belirlenecek tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak. Savunma ve açıklama süreçlerinin ardından AYM raportörü, davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak ardından esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Rapor hazırlanma sürecinde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.15 ÜYEDEN 10'UNUN OYU İLE KARAR VERİLECEKRaportör tarafından hazırlanan raporun AYM üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak. Anayasa'nın 69'uncu maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 15'inden 10'unun oyuyla karar verilebilecek. Yüksek Mahkemenin, partinin kapatılması yönünde karar vermesi halinde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğuna hükmetmesi halinde bu kişiler, gerekçeli kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç