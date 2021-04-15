AYM, HDP iddianamesini gerekçeli kararla iade etti

ANAYASA Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianamesinin iade edilmesine ilişkin kararının gerekçesini tamamladı.

ANAYASA Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianamesinin iade edilmesine ilişkin kararının gerekçesini tamamladı. Kararla birlikte iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, HDP'nin kapatılmasına ilişkin hazırladığı iddianameyle ilgili, AYM Genel Kurulu, bir takım eksiklikler tespit edildiği gerekçesiyle iade kararı verdi. Kararın gerekçesini tamamlayan AYM, iddianameyi iade gerekçesiyle birlikte Yargıtay'a teslim etti.

'EYLEMLERİN BELİRLENMESİ BAKIMINDAN EKSİKLİKLER VAR'Yüksek mahkemenin iade gerekçesinde; iddianamede, 'Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne' aykırı eylemlerde bulundukları ileri sürülen HDP'lilerin eylemlerinin belirlenmesi bakımından eksiklikler bulunduğu belirtildi. Kararda, HDP'nin 'Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne' aykırı eylemlerin odağı haline geldiği iddiasının temelini, partinin merkez teşkilatında görev alan üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkanları ile taşra teşkilatında yönetici olarak görev yapan üyelerinin eylemlerinin oluşturduğunun anlaşıldığı ifade edildi. Söz konusu eylemlerin bir kısmına iddianamede yer verilirken büyük bir kısmına iddianamede açıkça yer verilmeksizin, sadece bu eylemleri konu alan soruşturma ve kovuşturmalara atıfta bulunulduğuna işaret edildi.'EYLEMLERİN NELER OLDUĞUNA İDDİANAMEDE YER VERİLMEDİ'Kararda, Yargıtay'ın iddianamesinde HDP'liler hakkında açılan davalara yalnızca mahkemelerin ve Cumhuriyet başsavcılıklarının dosya esas numaralarına atıfta bulunarak liste halinde yer verildiği anlatıldı. Gerekçede, liste halinde yer verilen söz konusu soruşturma ve kovuşturmalara konu eylemlerin neler olduğu, nerede ve ne zaman gerçekleştirildiği konusunda herhangi bir bilgiye ve açıklamaya iddianamede yer verilmediği kaydedildi.'İLİŞKİ KURULMADI'AYM kararının sonuç ve değerlendirme kısmında, "HDP'nin temelli kapatılması talebiyle düzenlenen iddianamede; eylemlerine yer verilerek haklarında yasaklılık kararı verilmesi istenilen kişiler ile eylemlerine yer verilmekle birlikte haklarında yasaklılık kararı verilmesi istenilmeyen kişilerin kimliklerinin, kendilerine isnat edilen bazı eylemlerin, bu eylemlerin tarihlerinin, bu eylem tarihlerinde partideki görevlerinin açıkça belirtilmediği, 'Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne' aykırı olduğu ileri sürülen ancak soruşturma ve kovuşturma konusu olması dışında bir gerekçeye yer verilmeyen eylemler ile partinin bu eylemlerin odağı haline gelmesi arasındaki ilişkinin kurulmadığı anlaşıldığından iddianamenin iadesi gerekir" ifadeleri kullanıldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, AYM'nin belirlediği eksiklikleri tamamladıktan sonra iddianameyi tekrar Yüksek Mahkemeye gönderecek. İddianamenin Yüksek Mahkeme'ye ulaşmasının ardından yeniden raportör görevlendirilecek ve AYM Genel Kurulu, belirlenecek bir günde ilk incelemeyi yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN