AYM, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemini reddetti
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AYM, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemini reddetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
AYM, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemini reddetti

ANAYASA Mahkemesi Genel Kurulu, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu yetkisizlik nedeniyle oy birliğiyle reddetti.

ANAYASA Mahkemesi Genel Kurulu, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu yetkisizlik nedeniyle oy birliğiyle reddetti.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, TBMM Genel Kurulunda, hakkında 'terör propagandası yapmak' suçundan kesinleşen yargı kararının okunmasıyla milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali için AYM'ye başvurdu. Başvuru, Genel Kurulun gündem toplantısında bugün görüşülerek oy birliğiyle reddedildi. Anayasa'nın 84'üncü maddesinin 'kesin hüküm giyme veya kısıtlanma sebebiyle milletvekilliğinin düşmesi'ni düzenleyen 2'nci fıkrası yönünden Anayasa Mahkemesine müracaat imkanı tanınmadığı, bu nedenle başvurunun yetkisizlik nedeniyle reddedildiği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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