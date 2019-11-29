AYM'den memurluğa girişte 'Güvenlik soruşturması' kararına iptal

29.11.2019 12:56 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:56

Anayasa Mahkemesi (AYM), 114 milletvekilinin 'Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun'un bazı maddelerinin iptali için 1 Şubat 2018'de açtığı davayı karara bağladı.



Buna göre 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından getirilen "kamuya alımlarda KHK-676/74 Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" şartı iptal edildi. Euronews.com'da Görüntüle