AYM'den memurluğa girişte 'Güvenlik soruşturması' kararına iptal
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AYM'den memurluğa girişte 'Güvenlik soruşturması' kararına iptal

Anayasa Mahkemesi, memurluğa girişte 'Güvenlik soruşturması' şartına ilişkin kişisel veri niteliğindeki bilgilerinin memuriyete girişte değerlendirmeye tabi tutulmasının Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti. İptal davası CHP'li milletvekillerince açılmıştı

29.11.2019 12:56 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:56
AYM'den memurluğa girişte 'Güvenlik soruşturması' kararına iptal

(AYM), 114 milletvekilinin 'Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun'un bazı maddelerinin iptali için 1 Şubat 2018'de açtığı davayı karara bağladı.


Buna göre 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından getirilen "kamuya alımlarda KHK-676/74 Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" şartı iptal edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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