AYM'den Kılıçdaroğlu ve CHP'nin başvurularına ret

AYM, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve partisinin, "bir gazetede yer alan haber ve köşe yazısında kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu" gerekçesiyle açtıkları davanın reddedilmesi üzerine yaptıkları başvuruyu "kabul edilemez" buldu.

AYM'den Kılıçdaroğlu ve CHP'nin başvurularına ret

AYM, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve partisinin, "bir gazetede yer alan haber ve köşe yazısında kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu" gerekçesiyle açtıkları davanın reddedilmesi üzerine yaptıkları başvuruyu "kabul edilemez" buldu.

Kaynak: Dunya.com

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