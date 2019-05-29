AYM'den Kılıçdaroğlu ve CHP'nin başvurularına ret
AYM, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve partisinin, "bir gazetede yer alan haber ve köşe yazısında kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu" gerekçesiyle açtıkları davanın reddedilmesi üzerine yaptıkları başvuruyu "kabul edilemez" buldu.
AYM, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve partisinin, "bir gazetede yer alan haber ve köşe yazısında kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu" gerekçesiyle açtıkları davanın reddedilmesi üzerine yaptıkları başvuruyu "kabul edilemez" buldu.
Kaynak: Dunya.com
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