AYM'den Hira bebek için sevindirici karar (2)
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AYM'den Hira bebek için sevindirici karar (2)

BABA BİLİCİ: ÇOK MUTLUYUZAnayasa Mahkemesi'nin kararı Demet ve Fatih Bilici çiftini mutlu etti.

09.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:27
AYM'den Hira bebek için sevindirici karar (2)

BABA BİLİCİ: ÇOK MUTLUYUZ

'nin kararı Demet ve Bilici çiftini mutlu etti. İlk çocuklarını bu hastalık nedeniyle kaybeden aile, avukatlarından aldıkları sevindirici kararın kendilerini çok sevindirdiğini söyledi. Baba Bilici, "Avukatımızdan bu kararı duyduğumuzda çok sevindik. Çok mutluyuz. İnşallah ilacımız bir an önce gelir. Sebep olanlardan Allah razı olsun. İnşallah ilaç bir an önce gelir de tedavisi olur. Hira için çok mutluyuz" diye konuştu. 

 


Kaynak: DHA
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