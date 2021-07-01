AYM'den Gergerlioğlu hakkında hak ihlali kararı

ANAYASA Mahkemesi (AYM), milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 'siyasi faaliyette bulunma hakkı' ile 'ifade hürriyeti hakkı'nın ihlal edildiğine oy birliğiyle hükmetti.

ANAYASA Mahkemesi (AYM), milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 'siyasi faaliyette bulunma hakkı' ile 'ifade hürriyeti hakkı'nın ihlal edildiğine oy birliğiyle hükmetti.

Anayasa Mahkemesi, milletvekilliği düşürülen ve tutuklanan Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusunu karara bağladı. Yüksek Mahkeme, Gergerlioğlu'nun 'siyasi faaliyette bulunma hakkı' ve 'ifade hürriyeti'nin ihlal edildiğine oy birliğiyle hükmetti. Gergerlioğlu'na 30 bin lira tazminat ödenmesine de hükmeden AYM, tahliye sürecinin başlatılması için yerel mahkemeye yazı yazılmasına da karar verdi.'Terör örgütü propagandası yapma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası alan ve bu cezası Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi tarafından onanan Gergerlioğlu'nun onama kararının Meclis Genel Kurulu'nda okunmasının ardından vekilliği düşürülmüştü. TBMM Genel Kurulu'nda ve HDP Grubu'nda bir süre oturma eylemi yapan Gergerlioğlu, daha sonra tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç