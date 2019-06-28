AYM'den gazeteci Deniz Yücel kararı: Kişi güvenliği hakkı ve basın özgürlüğü ihlal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Türkiye'de bir süre tutuklu yargılanan gazeteci Deniz Yücel'in kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile basın ve ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği kararı verdi. Die Welt Türkiye muhabiri Deniz Yücel yaklaşık 1 sene tutuklu kaldıktan serbest bırakılmıştı. Yücel'in tahliye edilmesi için Almanya Başbakanı Angela Merkel de devreye girmişti.

AYM oy çokluğu ile aldığı kararda Anayasa'nın 19. Maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; ve Anayasa'nın 26. ve 28. Maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetti. AYM Deniz Yücel'e 25 bin TL manevi tazminat ödenmesi kararı da verdi. Karara iki üye karşı oy kullandı. Euronews.com'da Görüntüle