Aym'den eş şiddeti mağduru öğretmen için 'ihlal' kararı

10.09.2019 15:49

ANAYASA Mahkemesi(AYM), sınıf öğretmeni K.Ş.'nin şiddet uyguladığı için boşanma davası açtığı eşinin ölüm tehditleri üzerine yaptığı görev yerinin değiştirilmesi talebinin reddedilmesini, 'kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlali' olduğuna karar verdi.

İzmir'de sınıf öğretmeni olarak görev yapan K.Ş., aynı ilçedeki bir kamu kurumunda memur olan eşi tarafından darp edildi. Bunun üzerine boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi, koruma tedbiri uygulanması kararı verdiği K.Ş.'nin ve çocuğunun, kimlik bilgileri ile adres bilgilerinin gizlenmesine de hükmetti. İl Mili Eğitim Müdürlüğü'ne başvuran K.Ş., can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek, görev yerinin değiştirilmesini talep etti. Milli Eğitim Bakanlığı talebi reddettti. K.Ş. de aynı taleple Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemeye sunduğu dilekçesinde eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini, evinden eşyasını almaya gittiği sırada kendisini bıçaklayarak, yaraladığını anlatan genç öğretmenin talebini mahkeme de 'iş yeri değişikliği talebinin idari mahiyette olması' gerekçesiyle kabul etmedi.

İHLAL KARARI VE TAZMİNAT

Karara itirazı da reddedilen K.Ş. 16 Ağustos 2016 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. K.Ş.'nin başvurusunu 17 Temmuz'da görüşen AYM, şiddete maruz kalan kadının iş yeri değişikliği talebinin reddi nedeniyle, Anayasa'nın 17'inci maddesinde güvence altına alınan 'kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının' ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneğinin ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İzmir 7'inci Aile Mahkemesi'ne gönderen Yüksek Mahkeme, başvurucuya net 10 bin TL manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.

6284 SAYILI KANUNDAKİ HÜKÜM HATIRLATILDI

AYM gerekçeli kararında Anayasal güvence altına alınan 'kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının', devlete pozitif ve negatif ödevler yüklediğine, söz konusu pozitif yükümlülüklerin haklara saygıyı sağlamaya yönelik tedbirlerin alınmasını zorunlu kıldığına dikkat çekti. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi çalışmaları kapsamında şiddete maruz kalan veya uğrama tehlikesi altında olan kişinin, gecikmeksizin korunması amacıyla 6284 Sayılı Kanun'un yürürlüğe konduğu hatırlatılan gerekçeli kararda, söz konusu kanunda koruyucu tedbirler kapsamında hakimin, mağdurun iş yerinin değiştirilmesine hükmedebileceğinin düzenlendiğine işaret etti. Kararda, "Başvurucunun can güvenliğinin tehlikede olduğunu somut temellere dayalı olarak açıklayarak, önce çalıştığı kuruma daha sonra da yargı makamlarına iletmiş olmasına karşın, Milli Eğitim Bakanlığı ve İzmir 7'nci Aile Mahkemesi'nin şiddet mağduru başvurucuyu korumaya yönelik tedbirleri sağlama yönündeki pozitif yükümlülüklerine uygun hareket etmedikleri anlaşılmaktadır" denildi.

Kaynak: DHA