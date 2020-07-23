AYM'den Enes Berberoğlu kararı
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AYM'den Enes Berberoğlu kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'nun hak ihlali başvurusu hakkındaki kararını erteledi.

AYM'den Enes Berberoğlu kararı
23.07.2020 11:32 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:36

Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'nun hak ihlali başvurusu hakkındaki kararını erteledi.

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada yargılanan Berberoğlu, "devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Yargıtay tarafından cezası onanan Berberoğlu'nun milletvekilliği 4 Haziran'da TBMM Genel Kurulunda düşürülmüştü. Berberoğlu, dokunulmazlık hakkını yeniden kazanmasına rağmen yargılamaya devam edilmesi ve tutukluluğunun sürmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasıyla AYM'ye başvurmuştu. AYM Genel Kurulu, Berberoğlu'nun başvurusunu görüşmek üzere toplandı. Genel Kurul'da bir üye, başvuru hakkında hazırlığını yapamadığını belirterek, bugün karar verilmemesi yönünde talepte bulundu. Bu talep üzerine AYM, Berberoğlu hakkındaki kararı daha sonra vermek üzere görüşmeyi erteledi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İHA

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