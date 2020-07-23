AYM'den CHP'ye bir ret daha Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin çoklu baro düzenlemesi olarak bilinen Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun bazı maddelerinin yürürlüklerinin durdurulması talebini reddetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin çoklu baro düzenlemesi olarak bilinen Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun bazı maddelerinin yürürlüklerinin durdurulması talebini reddetti.

AYM Genel Kurulu, CHP'nin her iki kanun ile ilgili başvurusuna ilişkin ilk incelemesini tamamladı. Genel Kurul, söz konusu kanunların yürürlüklerinin durdurulması istemini reddederken, iptal istemlerinin daha sonra belirlenecek bir tarihte görülmesine karar verdi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İHA