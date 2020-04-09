AYM'den alkollü sürücü için 'adil yargılanma hakkı' ihlali kararı (2) 'İŞE GİDİP GELEMEDİM, ÇOCUĞUMU OKULA GÖTÜREMEDİM'Eskişehir'deki bir fabrikada işçi olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Serhat Soysalan, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından DHA'ya konuştu.

'İŞE GİDİP GELEMEDİM, ÇOCUĞUMU OKULA GÖTÜREMEDİM'

Eskişehir'deki bir fabrikada işçi olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Serhat Soysalan, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından DHA'ya konuştu. Alkol kullanmadığı halde ehliyetine 6 ay el konulduğunu ve bu süre içerisinde araç kullanamadığını ifade eden Soysalan, mağdur olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Olay günü fabrikadan mesai çıkışı trafik uygulamasına tabi tutuldum. Bana alkol testi yapıldı. Memur arkadaşlara alkollü olmadığımı dile getirdim ama onlar beni dinlemedi. Yapılan testte alkollü olduğum ortaya çıktı. Doğal olarak ben bunu kabul etmedim. Çünkü alkolsüz olduğumu biliyordum. Sanırım alkolmetreleri bozuktu. Zaten avukatımın yaptığı araştırmalarda da alkolmetrenin bozuk olduğuna dair elimizde deliller var. Olaydan sonra ben hastaneye gittim, kan testi yaptırdım. Orada alkollü olmadığım ortaya çıktı ve bunu yargıya taşımak istedim. Avukatım iki defa mahkemeye başvurdu. Kararın olumsuz olması üzerine olayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Anayasa Mahkemesi'nden karar çıktı. Ehliyetim 6 ay süre ile alındı ve 844 lira para cezası yazıldı. Aracım bağlandı, 6 ay süresince aracıma binemedim. İşe gidip gelemedim, çocuğumu okula götürüp, getiremedim. Bunlar benim için maddi yönden sıkıntı oldu."'BU DAVA EMSAL NİTELİĞİNDE'Serhat Soysalan'ın avukatı Çiğdem Daş da Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın emsal niteliğinde olduğunu söyledi. Bu gibi mağduriyet yaşayanların mahkemelere başvurması gerektiğini anlatan avukat Daş, "Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Anayasa Mahkemesi de 3 yıl sonra istediğimiz kararı neticelendirdi ve müvekkilimin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Dosya Anayasa Mahkemesi'nden Sulh Ceza Mahkemesi'ne gelecek. Yeniden bir yargılama yapılacak. Yargılamada muhtemelen müvekkilimin lehine bir karar verilecek. Adli ve idari para cezası kaldırılarak, sonuçlanacak. Bu dava emsal niteliğinde, bu yüzden bu mağduriyeti yaşayan herkesin bunu öğrenip, dile getirip başvurularını yapması gerektiği kanaatindeyim" diye konuştu.

Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,

Kaynak: DHA