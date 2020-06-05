AYM, CHP'nin parti kesin hesabı erteleme talebini reddetti
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AYM, CHP'nin parti kesin hesabı erteleme talebini reddetti

ANAYASA Mahkemesi (AYM), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) koronavirüs salgını nedeniyle 2019 yılı parti kesin hesabının haziran yerine eylülde teslim edilmesi talebini reddetti.

AYM, CHP'nin parti kesin hesabı erteleme talebini reddetti
05.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:41

ANAYASA Mahkemesi (AYM), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) koronavirüs salgını nedeniyle 2019 yılı parti kesin hesabının haziran yerine eylülde teslim edilmesi talebini reddetti.

AYM'nin CHP'nin parti kesin hesabı teslim süresi ile ilgili kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararda, CHP'den 30 Nisan tarihinde yapılan başvuruyla, yaşanmakta olan salgın nedeniyle il ve ilçe başkanlıklarının 2019 yılı kesin hesaplarının süresinde Genel Merkeze teslim edilemeyeceği öngörüsünde bulunularak haziran ayı sonuna kadar AYM'ye sunulması zorunlu olan parti kesin hesabının teslim süresinin 2020 yılının eylül ayının son iş günü olarak belirlenmesinin talep edildiği belirtildi.

Siyasi Partiler Kanunu'nun 73'üncü maddesine atıfta bulunulan kararda, birleştirilmiş kesin hesabın parti genel başkanınca haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi Başkanlığına verilmesi zorunluluğunun öngörüldüğü hatırlatıldı. Kararda şu tespite yer verildi:

"Bu bağlamda söz konusu faaliyetlerin icrasının salgın nedeniyle zamanında yerine getirilememesinde mücbir sebep bulunmadığının Anayasa Mahkemesince değerlendirilmesi mümkün olmakla birlikte, yürürlükte bulunan bir kanun hükmünün uygulanmamasına veya kanunda belirtilen tarih dışında bir tarihin esas alınmasına imkan bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle CHP'nin haziran ayı sonuna kadar AYM'ye sunulması zorunlu olan parti kesin hesabı teslim süresinin 2020 yılı için eylül ayının son iş günü olarak belirlenmesi talebinin reddine 21 Mayıs 2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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