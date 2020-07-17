AYM, CHP'nin İnfaz Yasası başvurusunu reddetti Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İnfaz Yasası'nın iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvurusunu reddetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İnfaz Yasası'nın iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvurusunu reddetti.

CHP, AYM'ye yaptığı başvuruda 7242 sayılı Cezaevi Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14 maddesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesini talep etmişti. Başvuruyu karara bağlayan AYM, yasanın iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini reddetti.

(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İHA