AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın annesi vefat etti

AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın annesi vefat etti

Anayasa Mahkemesi Başkanı (AYM) Prof. Dr. Zühtü Arslan'ın annesi Melek Arslan, tedavi gördüğü Yozgat Şehir Hastanesinde vefat etti.

29.08.2019 15:19
AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın annesi vefat etti

Anayasa Mahkemesi Başkanı (AYM) Prof. Dr. Zühtü Arslan'ın annesi Melek Arslan, tedavi gördüğü Yozgat Şehir Hastanesinde vefat etti.


Bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle Yozgat Şehir Hastanesinde tedavi gören Melek Arslan (81), bugün hayatını kaybetti. Cenazesi Yozgat Şehir Hastanesi morgundan alınarak Sorgun Devlet Hastanesi morguna götürülen Arslan'ın cenazesi yarın Sorgun'da Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla toprağa verilecek. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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