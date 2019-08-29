AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın annesi vefat etti
Anayasa Mahkemesi Başkanı (AYM) Prof. Dr. Zühtü Arslan'ın annesi Melek Arslan, tedavi gördüğü Yozgat Şehir Hastanesinde vefat etti.
Anayasa Mahkemesi Başkanı (AYM) Prof. Dr. Zühtü Arslan'ın annesi Melek Arslan, tedavi gördüğü Yozgat Şehir Hastanesinde vefat etti.
Bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle Yozgat Şehir Hastanesinde tedavi gören Melek Arslan (81), bugün hayatını kaybetti. Cenazesi Yozgat Şehir Hastanesi morgundan alınarak Sorgun Devlet Hastanesi morguna götürülen Arslan'ın cenazesi yarın Sorgun'da Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla toprağa verilecek. - YOZGAT