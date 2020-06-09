AYM Başkanı Arslan: "Renginden ya da inancından dolayı insana nefes alma hakkı tanımayan yaklaşımla...
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Basri Bağcı'nın yemin töreninde konuştu.
09.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:44
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın kürsüdeki konuşması
ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Basri Bağcı'nın yemin töreninde konuştu. (2)
AYM Başkanı Arslan: "Renginden ya da inancından dolayı insana nefes alma hakkı tanımayan yaklaşımla erdemli evrensel toplum inşa edilemez."
Kaynak: AA