Ayliz Kılınçer EBK'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ayliz Kılınçer EBK'da

Ayliz Kılınçer EBK'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Transfer çalışmalarını sürdüren Elazığ Basketbol Kulübü (EBK), son olarak Tarsus Belediyespor'da forma giyen ve şampiyonluk yaşayan Ayliz Kılınçer'i renklerine bağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Elazığ Basketbol Kulübü (EBK), son olarak Tarsus Belediyespor'da forma giyen ve şampiyonluk yaşayan Ayliz Kılınçer'i renklerine bağladı.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi ekibi Elazığ Basketbol Kulübü, Tarsus Belediyespor'dan Ayliz Kılınçer'i kadrosuna kattı. Akdeniz temsilcisinin 1. Lig'e yükselmesinde önemli rol oynayan genç basketbolcu geçtiğimiz sezon süre aldığı maçlarda kritik anlarda sahneye çıkmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 1.71 boyunda olan ve daha önce Mersin Doğa Koleji, Mersin Üniversitesi, Botaş ile Ormanspor gençler kategorilerinde forma giyen Ayliz Kılınçer, 1 numara pozisyonunda guard oynuyor.

Ayliz Kılınçer transferi ile ilgili açıklamalarda bulunan Elazığ Basketbol Spor Kulübü Başkanı İhsan Tarakçı, hedefleri doğrultusunda yönetim kurulu ve başantrenör Levent Deringöl ile istişareler yaparak en doğru hamleleri yaptıklarını söyledi. Tarakçı, yeni transfer Ayliz'in Malatyalı olduğunu ve yaptıkları transferlerde bölgenin gençlerine de kucak açtıklarını belirterek, özellikle bölgede bulunan genç ve gelecek vaat eden yetenekli oyuncuları takip ettiklerini sözlerine ekledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Marcelo için teklif yapıldı
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Marcelo için teklif yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Mustafa Varank Sultan Alparslan
Magazin Gülşen Seda Sayan Düm Tek Tek Serenay Sarıkaya
Spor Diego Marcao Sergen Yalçın Mergim Berisha Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ayliz Kılınçer EBK'da - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 13:18:13. #1.16#

title