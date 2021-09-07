Ayliz Kılınçer EBK'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Elazığ Basketbol Kulübü (EBK), son olarak Tarsus Belediyespor'da forma giyen ve şampiyonluk yaşayan Ayliz Kılınçer'i renklerine bağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Elazığ Basketbol Kulübü (EBK), son olarak Tarsus Belediyespor'da forma giyen ve şampiyonluk yaşayan Ayliz Kılınçer'i renklerine bağladı.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi ekibi Elazığ Basketbol Kulübü, Tarsus Belediyespor'dan Ayliz Kılınçer'i kadrosuna kattı. Akdeniz temsilcisinin 1. Lig'e yükselmesinde önemli rol oynayan genç basketbolcu geçtiğimiz sezon süre aldığı maçlarda kritik anlarda sahneye çıkmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 1.71 boyunda olan ve daha önce Mersin Doğa Koleji, Mersin Üniversitesi, Botaş ile Ormanspor gençler kategorilerinde forma giyen Ayliz Kılınçer, 1 numara pozisyonunda guard oynuyor.

Ayliz Kılınçer transferi ile ilgili açıklamalarda bulunan Elazığ Basketbol Spor Kulübü Başkanı İhsan Tarakçı, hedefleri doğrultusunda yönetim kurulu ve başantrenör Levent Deringöl ile istişareler yaparak en doğru hamleleri yaptıklarını söyledi. Tarakçı, yeni transfer Ayliz'in Malatyalı olduğunu ve yaptıkları transferlerde bölgenin gençlerine de kucak açtıklarını belirterek, özellikle bölgede bulunan genç ve gelecek vaat eden yetenekli oyuncuları takip ettiklerini sözlerine ekledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı