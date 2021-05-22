Aylin Yılmaz eşi Oğuz Yılmaz'ın mezarını ziyaret etti: Birbirimize doyamadık
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Aylin Yılmaz eşi Oğuz Yılmaz'ın mezarını ziyaret etti: Birbirimize doyamadık

Aylin Yılmaz eşi Oğuz Yılmaz'ın mezarını ziyaret etti: Birbirimize doyamadık
Hürriyet - Haberler | Magazin

Aylin Yılmaz, 3 gün önce kaybettiği 23 yıllık eşini mezarında ziyaret etti.

Aylin Yılmaz, 3 gün önce kaybettiği 23 yıllık eşini mezarında ziyaret etti.

 Yılmaz, mezarlıkta çekilen fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

"Bak yine baş başa kaldık. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Hayatımın en zor günlerinden biriydi. Böyle bir günü yaşayacağımı hiçbir zaman düşünmemiştim. Daha gerçekleştireceğimiz sayısız hayalimiz vardı 23 senedir birbirimize doyamadık. Seninle sonsuzluğa birlikte gitmeye söz vermiştik. Beni orada da bekleyeceğini biliyorum... Yanına geleceğim zamana kadar kalbim hep senin için atacak

CANON Aylin Yılmaz"

Aylin Yılmaz, eşinin mezarını papatyalarla donattı:

"Canom...En sevdiğimiz papatyalarımızı ektim. Yüzünün güldüğünü gördüm. Sevgimiz gibi onları her gün sulayacağım. Hiç solmayacak sevgimiz gibi"

Yoğun yağmura rağmen eşinin mezarından ayrılmayan Aylin Yılmaz, duygularını "Bugün sana yağmurla eşlik ettim. Çok severdin CANOM" sözleriyle dile getirdi. 

Kaynak: Hürriyet

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Aylin Yılmaz eşi Oğuz Yılmaz'ın mezarını ziyaret etti: Birbirimize doyamadık - Haberler Magazin
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