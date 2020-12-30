AYLİN SÖZER'İN KEDİLERİ VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ

Maltepe'de Kemal Ayyıldız tarafından evinde feci şekilde öldürülen Aylin Sözer'in kedileri, komşuları tarafından veterinere götürüldü.

Maltepe'de Kemal Ayyıldız tarafından evinde feci şekilde öldürülen Aylin Sözer'in kedileri, komşuları tarafından veterinere götürüldü. 2 kedinin Aylin Sözer'in yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Maltepe'de özel bir üniversitede akademisyen olan Aylin Sözer, Kemal Ayyıldız tarafından dün evinde feci şekilde öldürülmüştü. Polis ekipleri Aylin Sözer'e ait iki kediyi yanan evden çıkararak komşularına teslim etmişti. Komşuları kedileri alarak veterinere götürdü. Kedilerin daha sonra Aylin Sözer'in yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

--------------------Komşularından görüntü-Aylin Sözer'in kedileri-Komşularının veterinere götürmesi-Vatandaşlar ile röp

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı