Aylin Sözer Çapan kimdir? Aylin Sözer Çapan kaç yaşında? Hangi üniversitede görev yapıyor?

İstanbul'un Maltepe ilçesinde büyük bir dehşet yaşandı. Kemal D. isimli şahsın iddialara göre Aydın Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğu belirlenen Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sözer Çapan'ı yakarak öldürdüğü belirlendi. Peki, Aylin Sözer Çapan kimdir? Hangi üniversitede görev yapıyor? Aylin Sözer Çapan kaç yaşında?





Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olduğu öğrenilen Aylin Sözer ölümünün ardından kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

AYLİN SÖZER ÇAPAN KİMDİR?

Aydın Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Aylin Sözer Çapan, 23 Mayıs 1972 tarihinde dünyaya geldi. 2002 yılında Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde lisans, 2005 yılında yine aynı bölümde yüksek lisansını tamamladıktan sonra doktorasını yaptı.

Yüksek Lisans Tezleri

"3–11 Yaş Çocuklarının Ahlak Gelişimlerinin Piaget'nin Ahlaki Gelişim Kuramı'na Göre İncelenmesi"

Doktora Tezleri