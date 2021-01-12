Aylin Sökmen yeni romanıyla kurguyla yaşam arasındaki ince çizgiye odaklanıyor

Sökmen yeni kitabında, ne istediğini bilmezken başkası olma arzusuyla boğuşan bir adamın tekinsiz dünyasını çantalara sığdırıyor.

Takıntılı bir edebiyat profesörü olan Metin kurmacayla hayatı birbirine karıştırır. Hayatı oyun gibi yaşarken edebiyatı gerçekliğe ekler. Sivrisineğin başına açacağı trajediyi beklerken eski bir arkadaşının romanının yayımlandığını gören Metin için işler iyice çığırından çıkar, etkilenme endişesiyle boğuşmaya başlar. Duygu durumu, yaşamla ölüm arasında dalgalanır. Yazma isteği eyleme geçmedikçe boşuna yaşadığı hissine kapılır, kendini iyice kaptırdığı oyuna eşini ve aşk yaşadığı öğrencisini de dâhil eder.

HAYAT MI KURMACADAN, KURMACA MI HAYATTAN KOPYA ÇEKER

Aylin Sökmen, Kendinde Değil Gibisin ile kurguyla yaşam arasındaki ince çizgiye odaklanıyor: İnsan sahici olana sınır koyup neden oyunlar oynar? Hayat mı kurmacadan, kurmaca mı hayattan kopya çeker?

AYLİN SÖKMEN KİMDİR?

Aylin Sökmen 1979 İstanbul doğumlu. Notre Dame de Sion Fransız Lisesi ve Saint Joseph Fransız Lisesi'nde okudu. Virginia Üniversite'sinde Ekonomi ve Fransız Dili Edebiyatı bölümlerini bitirdi. 2007 altKitap öykü ödülü 'Bitmeyen' adlı öyküsüne verildi. Yazıları ve öyküleri Varlık, IAN edebiyat, XOXOtheMag, altZine.net, artfulliving.com.tr, 212 magazine ve Trendeki Yabancı'da yayınlandı. 2010-2017 yılları arasında elektronik kitap yayınevi altkitap.net ve edebiyat/kültür dergisi altzine.net'de yayın kurulu üyeliği ve editörlük yaptı.

KİTAPLARI:

- Salt Okunur (öykü, 2009, Pupa Yayınları)

- Kendinde Değil Gibisin (roman, 2020, NotaBene Yayınları)