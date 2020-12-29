Aylin Sözer olayı nedir? Aylin Sözer neden öldü?

Feci şekilde hayatını kaybeden Aylin Sözer'in acı haberi sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Üzücü olay sonrası Aylin Sözer olayı nedir ve Aylin Sözer neden öldü gibi soruların yanıtları araştırıldı.

Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olduğu öğrenilen Aylin Sözer feci şekilde can verdi. Olay, medyada geniş yer bulurken sosyal medyada üzücü olaya karşı tepkiler gösterildi. Peki, Aylin Sözer neden öldü? Aylin Sözer olayı nedir?

AYLİN SÖZER OLAYI NEDİR?

Maltepe'de Kemal D. isimli şüpheli, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Kadın yanarak, feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Kemal D. gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu.

Bu sırada dairede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürme çalışmasına başladı. Binanın dumanla dolması nedeniyle diğer dairelerde bulunan vatandaşlar ve çocuklar tahliye edildi. Dehşet apartmanında kalanların binadan çıkarken yaşadıkları panik kameralara yansıdı.