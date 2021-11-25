Aylin Nazlıaka kimdir? Fox Çalar Saat konuğu Aylin Nazlıaka kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi

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AYLİN NAZLIAKA KİMDİR?

Aylin Nazlıaka (d. 3 Aralık 1968, Ankara) Türk iş kadını, siyasetçi. 2011, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili olarak meclise giren Nazlıaka, Mayıs 2016 tarihinde CHP'den ihraç edilmiştir. 15 Eylül 2019 tarihinde parti meclisinin aldığı kararla CHP'ye geri dönmüştür. 9 Ağustos 2020'den bu yana CHP'nin Kadın Kolları Başkanıdır.

Aylin Nazlıaka, 3 Aralık 1968 tarihinde Ankara'da Mehmet Kenan ve Göksel çiftinin çocuğu olarak doğdu. Orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamlamasının ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu ve Harvard Üniversitesi'nde Yükselen Liderler eğitim programını tamamladı.

KARİYERİ

Çalışma hayatına özel sektörde başladı ve 24 yaşında Türkiye'nin ilk yerel insan kaynakları danışmanlığı şirketini kurdu. Birçok sivil toplum örgütünde yer aldı. Canlı olarak yayın yapan "İş ve Kariyer Dünyası" adlı programı hazırlayıp sundu. Gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında birçok ulusal ve uluslararası kongreye konuşmacı olarak katılmıştır. Orta düzeyde Fransızca, çok iyi düzeyde İngilizce bilen Nazlıaka, evli ve 2 çocuk annesidir.

SİYASİ KARİYERİ

Milletvekilliği

Nazlıaka, ilk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili olarak meclise girdi. 2015'te ön seçimi kazanarak yeniden aday oldu ve 2015 genel seçimlerinde yeniden CHP Ankara Milletvekili olarak seçildi. 2010-2012 yılları arasında CHP Parti Meclisi Üyeliği görevinde bulunan Nazlıaka, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yürütülen "GenceArtı İstihdamda Fırsat Eşitliği Yaratma Projesi'nin mimarıdır. 24. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ve Türkiye-AB Uyum Komisyonu Üyeliği görevini üstlendi.

CHP'den ihraç edilmesi ve partiye geri dönmesi

Bir CHP milletvekilinin odasındaki Atatürk fotoğrafını indirdiğini iddia etmesiyle başlayan sürecin sonunda Parti Meclisi kararıyla sevk edildiği disiplin kurulunda, 7'ye karşı 8 oy çokluğuyla 4 Mart 2016'da CHP'den ihraç edildi. Yine Parti Meclisi'nin kararıyla CHP'ye geri döndü.

CHP Kadın Kolları başkanlığı

9 Ağustos 2020 tarihinde 650 kadın delegenin katılımıyla gerçekleştirilen CHP 14. Kadın Kolları Kurultayı'nda 514 geçerli oydan 308'ini alan Nazlıaka, CHP Kadın Kolları Başkanı seçilmiştir.

ÖDÜLLERİ

2001 - Yılın İş Kadını

2002 - ODTÜ Takdir Ödülü

2008 - Yılın Genç İş Kadını

2012 - Yılın Milletvekili

2012 - Yaşama Dokunan İnsan

2012 - Kadın Platformu Ödülü

2013 - Yılın Politikacısı

2013 - Yılın Siyasetçisi

2014 - Yılın Siyasetçisi

2016 - Yılın Spor Destekçisi

2017 - Yılın Spor Destekçisi

2018 - Yılın Siyasetçisi

2018 - Yılın Spor Destekçisi

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