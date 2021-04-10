Aylin Mirva Sağlam'ın şaşırtan değişim
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Aylin Mirva Sağlam'ın şaşırtan değişim

Hürriyet - Haberler | Magazin
Aylin Mirva Sağlam'ın şaşırtan değişim

3 yılda 50 kilodan fazla veren oyuncu, bu başarısını anlattı: "Dizinin bitişiyle beraber tansiyon ve nefes darlığı gibi sağlık sorunları çıktı.

3 yılda 50 kilodan fazla veren oyuncu, bu başarısını anlattı: "Dizinin bitişiyle beraber tansiyon ve nefes darlığı gibi sağlık sorunları çıktı. Ben de doktorumun uyguladığı diyet programına başladım. 130 kiloydum. Kademe kademe özel beslenme çalışmaları ve yanında haftanın 5 günü aletli pilates ile hızlı bir şekilde kilo verme sürecine girdim. Bugünkü görünümümden oldukça memnunum."

Kaynak: Hürriyet

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