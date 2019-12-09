Aylin'in sağ ayağını kaybetmesine neden olan kaza kamerada (2)

09.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:32

SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Muğla'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Aylin Dağdeviren'in (9) ayaklarının üzerinden hafriyat kamyonuyla geçerek, ameliyatla sağ ayağının kesilmesine neden olan sürücü Abdullah Karataş, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Karataş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hekimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,

Kaynak: DHA