Aylin'in sağ ayağını kaybetmesine neden olan kaza kamerada (2)
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Aylin'in sağ ayağını kaybetmesine neden olan kaza kamerada (2)

SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST Muğla'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Aylin Dağdeviren'in (9) ayaklarının üzerinden hafriyat kamyonuyla geçerek, ameliyatla sağ ayağının kesilmesine neden olan sürücü Abdullah Karataş, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

09.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:32
Aylin'in sağ ayağını kaybetmesine neden olan kaza kamerada (2)

SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST 

'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Aylin Dağdeviren'in (9) ayaklarının üzerinden hafriyat kamyonuyla geçerek, ameliyatla sağ ayağının kesilmesine neden olan sürücü , emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Karataş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hekimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,


Kaynak: DHA
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