DÖŞEMEALTI, ANTALYA (Haberler.com) - Antalya'nı Döşemealtı ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Hayriye Alkutay (30), eski eşi Mustafa Ayata tarafından kurusıkıdan bozma tabancayla öldürüldü. Alkutay'ın iki kardeşi de yaralandı. Olayın ardından Türkiye yasa boğulurken, vatandaşlar kadın cinayetleri nedeniyle sitemlerini dile getirdi. Peki Aylin Alkutay kimdir? Aylin Alkutay neden öldürüldü? Aylin Alkutay olayı nedir? detayları sizler için derledik.

HAYRİYE ALKUTAY OLAYI NEDİR?

İddiaya göre, önceki gün saat 22.00 sıralarında eski eşinin, ailesiyle birlikte yaşadığı Döşemealtı ilçesine bağlı Çıplaklı Mahallesi'ndeki eve giden Mustafa Ayata ile Aylin Alkutay arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği kurusıkıdan bozma tabancayı çıkaran Mustafa Ayata, eski eşine ateş etti. Aylin Alkutay olay yerinde hayatını kaybederken, talihsiz kadının kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay ise yaralandı.

2 ÇOCUĞU VARDI

Saldırı sonrası olay yerinden kaçan Mustafa Ayata, suç aleti silahla birlikte polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Alkutay'ın cenazesi morga kaldırılırken, yaralı kardeşleri de hastaneye götürüldü. Aylin Alkutay'ın 2 yaşında bir erkek ve 4 yaşında bir kız çocuğu olduğu kaydedildi. Mustafa Ayata'nın ise Bursa'da bir Konut sitesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

ÜLKÜ OCAKLARI YÖNETİCİSİ

Öte yandan Aylin Hayriye Alkutay'ın Döşemealtı Ülkü Ocakları yöneticisi olduğu ortaya çıktı. Ölüm haberi ülkücü camiayı yasa boğarken, MHP'den de başsağlığı mesajı geldi. MHP'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Eski eşinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Döşemealtı Ülkü Ocakları yöneticisi #AylinAlkutay'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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