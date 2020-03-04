Aylık Yatırım izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
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Aylık Yatırım izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Aylık yatırım izleme ve değerlendirme toplantılarının mart ayı toplantısı gerçekleştirildi.

04.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:33
Aylık Yatırım izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

(İHA) – tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Aylık yatırım izleme ve değerlendirme toplantılarının mart ayı toplantısı gerçekleştirildi.


Düzce'de yapılan yatırımların düzenli olarak takibinin yapıldığı ve yeni yatırımların planlandığı Aylık Yatırım İzleme ve Değerlendirme Toplantılarının mart ayı toplantısı Düzce Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilçe Kaymakamları ve ilgili kurum amirleri katılım sağladı. Toplantıda yatırımların hızlandırılması için gerekli planlamalar yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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