Aylık TÜFE yüzde 2 arttı

04.11.2019 10:05

Tüketici Fiyat Endeksi 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,81 artış gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre TÜFE'de (2003=100) Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,81 artış gerçekleşti.



Aylık en yüksek artış yüzde 11,70 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu



Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta yüzde 3,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,65, haberleşmede yüzde 1,43 ve ulaştırmada yüzde 1,17 artış gerçekleşti.



Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0,59 ile eğlence ve kültür oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan sadece eğlence ve kültür grubunda yüzde 0,59 oranında düşüş gerçekleşti.



Yıllık en fazla artış yüzde 43,60 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti



TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık yüzde 14,24, eğitim yüzde 14,20, lokanta ve oteller yüzde 13,71 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 13,43 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.



Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık yüzde 1,58 arttı



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,64 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,09 artış gerçekleşti. Ekim 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 289 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 96 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde 0,17 arttı



Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,70 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gösterdi.



Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,32, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,03, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 1,35, su temini sektöründe yüzde 0,96 artış olarak gerçekleşti.



Aylık en fazla artış ham petrol ve doğal gazda gerçekleşti



Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 9,59 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 2,62 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 2,47 ile tütün ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller yüzde 2,21, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 1,26, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 0,34 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.



Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış enerjide gerçekleşti



Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Ekim ayında aylık en fazla artış enerjide ve yıllık en fazla artış dayanıksız tüketim malında gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA