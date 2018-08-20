Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süreleri Bir Gün Uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin verilme sürelerinin bir gün uzatıldığını bildirdi.

Selçuk, konuya ilişkin Twitter hesabından, "27 Ağustos Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin verilme süreleri 28 Ağustos Salı günü sonuna kadar uzatılacaktır." açıklamasını yaptı.