Aylık enflasyon rakamları! 2005 - 2021 enflasyon rakamları! Ocak enflasyon rakamları

Enflasyon, mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasıdır. Ancak mal ve hizmetlerin fiyatları zaman içinde artabilir veya azalabilir. Enflasyon sadece belli bir malın veya hizmetin fiyatının tek başına artması değil, fiyatların genel düzeyinin sürekli bir artış göstermesidir. İşte aylık enflasyon rakamları!

Ocak ayı enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon ocakta yüzde 1,68 artarken, yıllık bazda yüzde 14,97 oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %2,12 ile giyim ve ayakkabı, %6,13 ile eğitim ve %6,32 ile haberleşme oldu.

AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerinin aylık ve yıllık yüzde değişim oranları aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

TÜFE (Yıllık % Değişim) TÜFE (Aylık % Değişim) 12-2020 14.60 1,25 11-2020 14.03 2.30 10-2020 11.89 2.13 09-2020 11.75 0.97 08-2020 11.77 0.86 07-2020 11.76 0.58 06-2020 12.62 1.13 05-2020 11.39 1.36 04-2020 10.94 0.85 03-2020 11.86 0.57 02-2020 12.37 0.35 01-2020 12.15 1.35 12-2019 11.84 0.74 11-2019 10.56 0.38 10-2019 8.55 2 09-2019 9.26 0.99 08-2019 15.01 0.86 07-2019 16.65 1.36 06-2019 15.72 0.03 05-2019 18.71 0.95 04-2019 19.50 1.69 03-2019 19.71 1.03 02-2019 19.67 0.16 01-2019 20.35 1.06 12-2018 20.30 -0.40 11-2018 21.62 -1.44 10-2018 25.24 2.67 09-2018 24.52 6.30 08-2018 17.90 2.30 07-2018 15.85 0.55 06-2018 15.39 2.61 05-2018 12.15 1.62 04-2018 10.85 1.87 03-2018 10.23 0.99 02-2018 10.26 0.73 01-2018 10.35 1.02 12-2017 11.92 0.69 11-2017 12.98 1.49 10-2017 11.90 2.08 09-2017 11.20 0.65 08-2017 10.68 0.52 07-2017 9.79 0.15 06-2017 10.90 -0.27 05-2017 11.72 0.45 04-2017 11.87 1.31 03-2017 11.29 1.02 02-2017 10.13 0.81 01-2017 9.22 2.46 12-2016 8.53 1.64 11-2016 7.00 0.52 10-2016 7.16 1.44 09-2016 7.28 0.18 08-2016 8.05 -0.29 07-2016 8.79 1.16 06-2016 7.64 0.47 05-2016 6.58 0.58 04-2016 6.57 0.78 03-2016 7.46 -0.04 02-2016 8.78 -0.02 01-2016 9.58 1.82 12-2015 8.81 0.21 11-2015 8.10 0.67 10-2015 7.58 1.55 09-2015 7.95 0.89 08-2015 7.14 0.40 07-2015 6.81 0.09 06-2015 7.20 -0.51 05-2015 8.09 0.56 04-2015 7.91 1.63 03-2015 7.61 1.19 02-2015 7.55 0.71 01-2015 7.24 1.10 12-2014 8.17 -0.44 11-2014 9.15 0.18 10-2014 8.96 1.90 09-2014 8.86 0.14 08-2014 9.54 0.09 07-2014 9.32 0.45 06-2014 9.16 0.31 05-2014 9.66 0.4 04-2014 9.38 1.34 03-2014 8.39 1.13 02-2014 7.89 0.43 01-2014 7.75 1.98 12-2013 7.4 0.46 11-2013 7.32 0.01 10-2013 7.71 1.8 09-2013 7.88 0.77 08-2013 8.17 -0.1 07-2013 8.88 0.31 06-2013 8.3 0.76 05-2013 6.51 0.15 04-2013 6.13 0.42 03-2013 7.29 0.66 02-2013 7.03 0.3 01-2013 7.31 1.65 12-2012 6.16 0.38 11-2012 6.37 0.38 10-2012 7.8 1.96 09-2012 9.19 1.03 08-2012 8.88 0.56 07-2012 9.07 -0.23 06-2012 8.87 -0.9 05-2012 8.28 -0.21 04-2012 11.14 1.52 03-2012 10.43 0.41 02-2012 10.43 0.56 01-2012 10.61 0.56 12-2011 10.45 0.58 11-2011 9.48 1.73 10-2011 7.66 3.27 09-2011 6.15 0.75 08-2011 6.65 0.73 07-2011 6.31 -0.41 06-2011 6.24 -1.43 05-2011 7.17 2.42 04-2011 4.26 0.87 03-2011 3.99 0.42 02-2011 4.16 0.73 01-2011 4.9 0.41 12-2010 6.4 -0.3 11-2010 7.29 0.03 10-2010 8.62 1.83 09-2010 9.24 1.23 08-2010 8.33 0.4 07-2010 7.58 -0.48 06-2010 8.37 -0.56 05-2010 9.1 -0.36 04-2010 10.19 0.6 03-2010 9.56 0.58 02-2010 10.13 1.45 01-2010 8.19 1.85 12-2009 6.53 0.53 11-2009 5.53 1.27 10-2009 5.08 2.41 09-2009 5.27 0.39 08-2009 5.33 -0.3 07-2009 5.39 0.25 06-2009 5.73 0.11 05-2009 5.24 0.64 04-2009 6.13 0.02 03-2009 7.89 1.1 02-2009 7.73 -0.34 01-2009 9.5 0.29 12-2008 10.06 -0.41 11-2008 10.76 0.83 10-2008 11.99 2.6 09-2008 11.13 0.45 08-2008 11.77 -0.24 07-2008 12.06 0.58 06-2008 10.61 -0.36 05-2008 10.74 1.49 04-2008 9.66 1.68 03-2008 9.15 0.96 02-2008 9.1 1.29 01-2008 8.17 0.8 12-2007 8.39 0.22 11-2007 8.4 1.95 10-2007 7.7 1.81 09-2007 7.12 1.03 08-2007 7.39 0.02 07-2007 6.9 -0.73 06-2007 8.6 -0.24 05-2007 9.23 0.5 04-2007 10.72 1.21 03-2007 10.86 0.92 02-2007 10.16 0.43 01-2007 9.93 1 12-2006 9.65 0.23 11-2006 9.86 1.29 10-2006 9.98 1.27 09-2006 10.55 1.29 08-2006 10.26 -0.44 07-2006 11.69 0.85 06-2006 10.12 0.34 05-2006 9.86 1.88 04-2006 8.83 1.34 03-2006 8.16 0.27 02-2006 8.15 0.22 01-2006 7.93 0.75 12-2005 7.72 0.42 11-2005 7.61 1.4 10-2005 7.52 1.79 09-2005 7.99 1.02 08-2005 7.91 0.85 07-2005 7.82 -0.57 06-2005 8.95 0.1 05-2005 8.7 0.92 04-2005 8.18 0.71 03-2005 7.94 0.26 02-2005 8.69 0.02 01-2005 9.24 0.55

ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Ocak ayı enflasyon oranı 3 Şubat tarihinde açıklandı. Enflasyon ocakta yüzde 1,68 artarken, yıllık bazda yüzde 14,97 oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %1,35 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %2,12 ile giyim ve ayakkabı, %6,13 ile eğitim ve %6,32 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %24,53 ile çeşitli mal ve hizmetler, %23,25 ile ev eşyası ve %21,43 ile ulaştırma oldu.

ENFLASYON ARALIK'TA 1,25 ARTMIŞTI

Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2020'de aylık bazda yüzde 1,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,36 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 14,60, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,15 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2020 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,28, yurt içi üretici fiyatları yüzde 12,18 arttı.

Ocak enflasyon oranı açıklandı İşte ocak ayı enflasyon rakamları

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,25, Yİ-ÜFE yüzde 2,36 yükseldi.

TÜFE, Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60, Yİ-ÜFE ise yüzde 25,15 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) geçen yıl için öngörülen yüzde 10,5'lik hedefin üstünde gerçekleşti.