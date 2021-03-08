Son dakika haber... Şubat'ta en yüksek aylık reel getiri mevduat faizinden

Yatırım araçları arasında Şubat'ta en yüksek aylık reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0.25 mevduat faizinde (brüt) gerçekleşirken, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0.06 yatırımcısına kaybettirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0.11, BIST 100 Endeksi yüzde 1.20, dolar yüzde 5.40, euro yüzde 6.00 ve külçe altın yüzde 8.16 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 0.20 kazandırırken; BIST 100 yüzde 0.89, dolar yüzde 5.11, euro yüzde 5.71 ve külçe altın yüzde 7.88 kaybettirdi.BIST 100 Endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13.71, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16.42 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18.82, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16.88 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 Endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18.72, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27.46 yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24.27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18.70 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4.20, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14.55 yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 Endeksi yüzde 1.99 ve euro yüzde 1.94 kazandırırken; dolar yüzde 8.10, mevduat faizi (brüt) yüzde 13.13 ve DİBS yüzde 15.51 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 Endeksi yüzde 12.12, euro yüzde 12.06 ve dolar yüzde 1.03 kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 4.51 ve DİBS yüzde 7.12 kaybettirdi. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı