Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,18, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,36 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,18, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,36 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı mayıs ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı. Buna göre, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 2,20, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,77 ve Euro yüzde 0,14 oranlarında kazandırırken; Amerikan Doları yüzde 0,01 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,94 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 2,38, DİBS yüzde 1,95, Euro yüzde 0,32 ve Amerikan Doları yüzde 0,17 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,76 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,73, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,80 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,56, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,82 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,36, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 34,31 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,67, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,34 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 45,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 38,17 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS yüzde 34,58, mevduat faizi (brüt) yüzde 13,99, Amerikan Doları yüzde 8,83, BIST 100 endeksi yüzde 8,25 ve Euro yüzde 5,95 oranlarında yatırımcısına kazandırmıştır. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 27,50, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,99, Amerikan Doları yüzde 3,11, BIST 100 endeksi yüzde 2,56 ve Euro yüzde 0,38 oranlarında kazandırmıştır. - İSTANBUL

Kaynak: İHA