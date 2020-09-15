Aylık beslenme harcaması Ağustos'ta 2,401 lira Birleşik Metal İş Sendikası Araştırmaları Merkezi'nin (Bisam) hesaplamasına göre, Ağustos'ta dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 401 liraya yükseldi.

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırmaları Merkezi'nin (Bisam) hesaplamasına göre, Ağustos'ta dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 401 liraya yükseldi.

Bisam açıklamasına göre, gıda harcamaları üzerine, hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre de, en az 8 bin 304 lira gerektiği belirlendi.

Bisam verilerine göre, günlük harcamalarda Temmuz'da en yüksek maliyet grubunu 28.55 liralık harcama ile süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu.Et, tavuk ve balık grubu için en az 15.94 lira harcama olarak hesaplandı.Sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 12.78 liraydı.Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 5.08 lira oldu. Katı yağ ve sıvı yağ grubu için de 5.51 liralık harcama yapılması gerekti.Yumurta için 1.06, şeker, bal, reçel ve pekmez için de 3.7 lira harcama yapıldı.Üç büyük ilde gıda gereksinimlerinin karşılanması gereken harcama;İzmir'de 2 bin 622 lira,İstanbul'da 2 bin 582 lira,Ankara'da 2 bin 321 lira olarak belirlendi.Sanayi merkezlerinden;Bursa, Eskişehir ve Bilecik bölgesinde 2 bin 439 lira, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova bölgesinde 2 bin 485 lira,Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgesinde 2 bin 428 lira,

Adana ve Mersin bölgesinde 2 bin 268 lira olarak belirlendi. (Grafik)

Kaynak: DHA