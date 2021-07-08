Aylık 7 bin TL maaşla bir yıldır eleman bulamıyor
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Aylık 7 bin TL maaşla bir yıldır eleman bulamıyor

Aylık 7 bin TL maaşla bir yıldır eleman bulamıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Güngören'de faaliyet gösteren bir firma yaklaşık bir yıldır 7 bin TL maaşla çalıştıracak eleman bulamıyor.

Güngören'de faaliyet gösteren bir firma yaklaşık bir yıldır 7 bin TL maaşla çalıştıracak eleman bulamıyor. Firma yetkilileri Güngören Belediyesi'nin iş arayanlar ile işverenleri buluşturduğu Kariyer Merkezi'ne de başvururken yaklaşık bir yıldır açık olan pozisyonlara kimsenin başvurmaması dikkat çekiyor.

Güngören'de alüminyum doğrama alanında faaliyet yürüten şirket bir yıldır 7 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyor. Şirket yetkilileri çareyi Güngören Belediyesi'nin iş arayanlar ile işverenler buluşturmak amacıyla kurduğu Kariyer Merkezi'nde aradı ancak bu da çare olamadı. Kariyer Merkezi'ne başvuran 3 bin 500'ün üstündeki iş arayanlardan hiç biri şirket ile görüşmeye dahi gitmedi.

Pandemi döneminde Kariyer Merkezi sayesinde bir yılda 593 kişi yeni bir iş sahibi oldu. Ancak yetkililerin yaptığı incelemeler neticesinde Güngören'de faaliyet gösteren bir firmanın açık pozisyonuna bir yıldır hiç kimsenin başvurmadığı ortaya çıktı. Yaklaşık 7 bin TL maaşı olan açık pozisyona başvuru yapılmadığını gören yetkililer de şaşkınlığını gizleyemedi. Sistem üzerinden eşleştirmenin yanı sıra iş arayan vatandaşlara bire bir tavsiyelerde bulunarak yönlendirmeler yapılmasına rağmen marangoz, çanta imalatı, çelik kapı imalatı, alüminyum doğrama gibi iş alanlarında vasıflı veya vasıfsız eleman bulmakta zorluk çekildiği gözlendi.

Özel bir firmanın sahibi olan Emrullah Oduncu "Eleman bulamıyoruz. Güngören Belediyesi kariyer merkezi başvurduk. Eleman sıkıntısı yaşıyoruz. Bizim sektörde eleman yetişmiyor. Hem demir hem de pvc doğramada eleman arıyoruz. Vasıflı veya vasıfsız elemanları bulamıyoruz. Pandeminin etkisi oldu. Ustanın kalitesine göre değişiyor. 6 veya 7 bin TL veriyoruz. Vasıfsız elemanlar asgari ücretle başlatıyoruz. 1 veya 2 ay deneme daha sonrasında ücreti yükseltiyoruz. Güngören Belediyesi kariyer merkezine başvurduk cevap bekliyoruz. Bizim sektörde çalışmak istemiyorlar. Ara eleman sıkıntısı var. Kaliteli ustaya 7 bin TL veriyoruz. Yine de çalışmak istemiyorlar. Okudukları için kamu alanları tercih ediyorlar. Bu sektörde ihtiyaç var." dedi.

BAŞKAN DEMİR: "BİR YILDIR ELEMAN BULAMADIKLARINI TESPİT ETTİK"

"Kariyer Merkezi sayesinde pandemi döneminde 600'e yakın vatandaşımıza yeni bir iş kapısı bulmasında aracılık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Güngören Belediyesi Başkanı Bünyamin Demir, "Kurduğumuz sistem sayesinde hem işverenlerimizin kriterlerini hem de iş arayan vatandaşlarımızın özelliklerini kaydederek anında eşleştirmeler yaparak onları buluşturuyoruz. Bu sayede pandemi döneminde bizlere başvuran 3 bin 500'ün üstündeki vatandaşlarımızdan yaklaşık 600'ü yeni bir işe yerleşti. Hepsine bol kazançlar diliyorum. Ancak nadiren de olsa sistemde yaptığımız incelemede, bazı işverenlerimizin açık pozisyonlarına bir yıldır başvuruda dahi bulunulmadığını tespit ettik. Bizler iş arayanları desteklediğimiz gibi aynı zamanda işverenleri de destekliyoruz. Onların da nitelikli ve aradığı kriterlere uygun çalışma arkadaşları bulmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu süreçte incelediğimizde bir kaç işverenimiz yaklaşık bir yıldır neredeyse hiç bir eleman bulamamış. Bizler de bu durumu nasıl aşarız neler yapabiliriz araştırmaya devam ediyoruz. İşverenimiz ile görüştüğümüzde şartlarının da normal piyasa şartlarında iyi denilebilecek bir seviyede olduğunu görüyoruz. İnşallah en kısa sürede hem işverenlerimizin aradığı kriterlere uygun hem de iş arayan vatandaşlarımız yeni bir iş sahibi olmasına vesile olarak bu zorlu süreci birlikte aşacağımıza inanıyoruz" dedi.

(Emre Baba/İHA)

Aylık 7 bin TL maaşla bir yıldır eleman bulamıyor
Aylık 7 bin TL maaşla bir yıldır eleman bulamıyor
Aylık 7 bin TL maaşla bir yıldır eleman bulamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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