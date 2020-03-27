Aylık 500 bin kit üretebilen Eryiğit, pozitif ayrımcılık istiyor
Eryiğit Tıbbi Cihazlar Yönetim Kurulu Başkanı Halil Eryiğit, ABD standartlarında yüzde 100'e yakın doğru sonuç veren tanı kiti üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek, bu konuda pozitif ayrımcılık beklediklerini söyledi.
27.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:04
Eryiğit Tıbbi Cihazlar Yönetim Kurulu Başkanı Halil Eryiğit, ABD standartlarında yüzde 100'e yakın doğru sonuç veren tanı kiti üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek, bu konuda pozitif ayrımcılık beklediklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com