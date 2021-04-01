Aylık 5 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aylık 5 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aylık 5 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

Erzincan'da tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, aylık 5 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamadıklarını söyledi.

Erzincan'da tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, aylık 5 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamadıklarını söyledi. Erzincan İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde "Sürü Yönetimi Elemanı (çobanlık)" eğitimleri başladı.

Erzincan İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Konferans Salonunda Veteriner Hekim Metin Kaçar'ın eğitmenliğinde 104 saatlik "Sürü Yönetimi Elemanı (çobanlık)" kursu 45 kişilik katılımla gerçekleştirildi. Verilen eğitimi alan üretici çiftçilerin amacı daha az maliyetle daha fazla verim almak ve daha bilinçli üreticilik yapmak. Kurs boyunca sürekli soru cevap yapılarak küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin mesleki tüm yönleri ele alınıyor. 104 saatlik kurs programının sonunda yapılacak sınavdan başarılı olarak kurslarını tamamlayan kursiyerler sertifika almaya hak kazanacak.

Kursa katılan üretici Rüstem Aksu bu tür eğitimlerin kendileri açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Bu tür eğitimler hayat boyu öğrenmek açısından gerçekten faydalıdır. Hem ülke için hem üretici için hem de sektör için faydalıdır. İnsanların sürekli olarak yeni yeni bilgiler edinmesi ülke ekonomisine tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde büyük yarar sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Küçükbaş hayvan yetiştiricisi ve üretici Yakup Kalkan ise yüksek miktarda maaş verilmesi halinde bile çoban bulamadıklarını söyleyerek, "Bu sektörde çoban bulmada sıkıntılarımız var. Herkes bu mesleği yapmak istemiyor. Eleman bulmakta çok zorluk çekiyoruz. Yüklü meblağda alsalar bu işi yapmak istemiyorlar" diye konuştu.

Yapılan eğitimler Erzincan İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Konferans Salonunda devam edecek. - ERZİNCAN

Aylık 5 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Aylık 5 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Özlem Zengin Erkan Kandemir Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Sezen Aksu Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Fatih Terim Okay Yokuşlu Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aylık 5 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 10:47:39. #1.16#
title