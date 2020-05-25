Aylık 45 milyon maske üretimi bayramda da devam ediyor
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Aylık 45 milyon maske üretimi bayramda da devam ediyor

Aylık 45 milyon maske üretimi bayramda da devam ediyor -Cumhuriyet kadınları geçmişte olduğu gibi bugün de vatan için çalışıyor -İki farklı fotoğraf karesinde amaç aynı -İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi;

25.05.2020 15:11 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:18

Aylık 45 milyon maske üretimi bayramda da devam ediyor

-Cumhuriyet kadınları geçmişte olduğu gibi bugün de vatan için çalışıyor

-İki farklı fotoğraf karesinde amaç aynı

-İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi;

-"Bayram mesaisinde de hep beraber çalışıyoruz"

-"Kurtuluş Savaşı mücadele ruhu ile çalışıyorlar"

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yerli ve milli imkanlarla günde 1.5, ayda 45 milyon üretimi hedeflenen cerrahi maskeler için çalışmalar Ramazan Bayramında da hız kesmeden devam ediyor.

Korona virüse karşı başarılı mücadelesiyle dünyaya örnek olan Türkiye'de kısıtlamalar normalleşme süreci kapsamında azaltılırken, bir taraftan da Covid-19'a karşı en önemli önlemlerden biri olan cerrahi maske üretimi de hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kırıkkale'de Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan Cerrahi Maske Üretim Atölyesinde günlük 1.5, aylık 45 milyon cerrahi maske üretimi yapılıyor. Ramazan Bayramında da makinalar hiç susturulmadı. 300 kişinin çalıştığı atölyede bayram dolayısıyla 150 kişi maske üretiyor. Atölyede kullanılan malzemeler için gerekli bütçe Teknoloji ve Sanayi Bakanlığınca karşılandı. Makineler ise, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretildi. Maske üretiminde kullanılacak malzemeler de Devlet Malzeme Odası tarafından sağlandı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen maskeler, Sağlık Bakanlığına teslim ediliyor. Üretim 7 gün 24 saat aralıksız sürüyor.

"Bayram mesaisinde de hep beraber çalışıyoruz"

Üretimin bayramda da kesintisiz devam ettiğini ifade eden Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, "Cumhurbaşkanlığımız himayesinde bir çalışma ile burada bir maske üretim fabrikası kuruldu. Tamamen Makine Kimya Endüstrisi tarafından üretilen yerli ve milli kendi makinelerimizle günlük şu anda 1.5 milyon üretim kapasitemiz var. Biz bu pandemi ve salgın süresince özellikle katkıyı daha arttırabilmek adına herhangi bir açık vermemek adına bayram mesaisinde de sağ olsun arkadaşlarımızla birlikte hep beraber çalışıyoruz. Üretim kesintisiz devam ediyor. Aynı zamanda burada üretim tesisi paketleme ünitesi içerisinde aynı şekilde arkadaşlarımız çalışmalara devam ediyor. Sağlık Bakanlığımıza biz burada maske üretiyoruz" dedi.

"Kurtuluş Savaşı mücadele ruhu ile çalışıyorlar"

Sağlık Bakanlığının istediği bütün standartların mevcut olduğunu dile getiren Tüfekçi, dünya standartlarına göre maske üretiminin yapıldığını kaydetti. Personellerin Kurtuluş Savaşı ruhuyla çalıştıklarını anlatan Tüfekçi, "Orada iki türlü fotoğraf var. Birisi Cumhuriyet döneminde Valimizin teklifi ile biz onu oraya koymuştuk. Fişekhanede çalışan kadınlarımızı annelerimizi simgeliyor. Aslında dünya bir savaş içerisinde. Görünmeyen bir virüs ile savaş içerisinde. Sağ olsun biz burada çalışan hanımefendiler, beyefendiler hepsine bunu dedik. Kurtuluş Savaşında nasıl annelerimiz babalarımız fedakarca çalışmışsa bugün burada çalışan arkadaşlarımız bir mücadele ruhu ile farklı bir ruhla çalışıyorlar. Evet, normal mesailerini yapıyorlar. Resmiyette çalışıyorlar. Ama o Kurtuluş Savaşı ruhu da var. Biz onu simgelemek adına o iki resmi de oraya koymuştuk. İnsanlarımızın da çok hoşuna gitti. Gerçekten o ruha kavuşturduk. Bayram mesaisine de belki de gelmek istemeyebilirlerdi ama şu anda hepsi çocuklarını evinde bıraktı aktif bir şekilde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Toplamda 300'ün üzerinde çalışanımız var"

Atölyede 300'ün üzerinde çalışanın olduğunu sözlerine ekleyen Tüfekçi, "Şu anda yarı kapasite ile çalışıyoruz ama toplamda 300'ün üzerinde çalışanımız var. Bugün için 150 kişi aktif bir şekilde tüm makinelerimiz tüm sisteminiz çalışır bir şekilde yarı zamanlı çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aylık 45 milyon maske üretimi bayramda da devam ediyor

Kaynak: İHA

Manşet

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