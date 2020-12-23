Aylardır sahalardan uzak olan Radamel Falcao bakın nerede görüntülendi
23.12.2020 11:12 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:17
Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak istenilen performansı yakalayamayan Kolombiyalı forvet Radamel Falcao, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da ortaya çıktı
Gün boyu kızları ile birlikte alışveriş merkezinde turlayan sarı kırmızılı futbolcu, alışveriş yaparak moral depoladı. Markalar Sokağı'nda aracına binmek üzereyken görüntülenen dünyaca ünlü forvetin, moralinin bozuk olduğu gözlerden kaçmadı.& ;
Kaynak: Snob Magazin